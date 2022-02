Ostapenko o provoacă pe Simona Halep înainte de semifinala de la Dubai: „Voi fi agresivă, se va apăra împotriva mea”

00:00

Trupa lui Toni Petrea are 19 meciuri consecutive în campionat fără eșec, a doua cea mai lungă serie de invincibilitate in istoria clubului patronat de Gigi Becali.Actuala echipă poate doborî performanța realizată între 2013 și 2014, când antrenor era Reghecampf, dacă nu pierde ultimele 4 runde din sezonul regulat, plus primele 6 etape din play-offFCSB e însă la distanță colosală de o bornă uluitoare, stabilită de Steaua între 1986 și 1989, peste 100 de meciuri la ...