Anunțul îngrijorător făcut de cercetători! Sub-tulpina BA2 a Omicron rezistă la tratamente și este mult mai contagioasă

21:50

Scandal într-o școală din Cluj, după ce un elev ar fi fost bătut de un profesor în fața clasei. Potrivit unei mame, profesorul de matematică de la Școala Horea, Cloșca și Crișan din Turda, județul […] The post Un profesor din Cluj, acuzat că a bătut un elev de clasa a VI-a în fața colegilor lui appeared first on Cancan.