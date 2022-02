Adda, în lacrimi pe reţelele de socializare. Ce s-a întâmplat cu artista

09:40

Andreea Bălan are două fetițe minunate, pe care le iubește nespus. Însă, din cauza problemelor medicale pe care le-a întâmpinat la cea de-a doua naștere, artista nu mai poate avea copii. Invitată la podcastul lui […] The post Andreea Bălan, mamă pentru a treia oară. Tocmai a făcut anunţul: „Băiat” appeared first on Cancan.