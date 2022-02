Oferta RCS RDS care “bate” concurenţa! Digi România le dă şansa tuturor, până pe 31 martie

14:50

Vladimir Drăghia a spus public cine crede că va fi câștigătorul Survivor România.Acesta este un fost castigator al show-ului de luptă. „Pe când făceam sincron cu Ștefan Floroaica pe traseele din Dominicană. Au fost vremuri […] The post Se ştie câştigătorul Survivor România de la Pro TV? Vladimir Drăghia a făcut anunţul care a surprins pe toată lumea appeared first on Cancan.