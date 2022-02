Când vom scăpa de purtarea măştii în aer liber?

19:20

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi. Aseară am contractat un gigolo cu 100 de lei. […] The post Bancul zilei. „Aseară am contractat un gigolo cu 100 de lei…” appeared first on Cancan.