Un ultimul efort pentru pace: Macron discută cu Putin la telefon

Săptămâna viitoare dăm startul Incubatorului de idei din cadrul programului Bucureşti RE:imaginat, expoziţia The look of love propune, până pe 25 februarie, o experienţă artistică inedită în care light design-ul şi sunetul completează 11 viziuni eclectice despre iubire, iar actorii Mircea Andreescu şi Ion Grosu sunt pe scena ARCUB în acest weekend pentru o nouă reprezentaţie a spectacolului Nunzio.