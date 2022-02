Kane, „nouarul” cu zece

23:00

CS Mioveni - FCSB 1-1. Antrenorul lui CS Mioveni, Alexandru Pelici, spune că punctul obținut a venit datorită analizei pe care a făcut-o, legat de tactica adversarilor de a schimba sistemul.„Știam că întâlnim echipa care are una dintre cele mai valoroase loturi. Am început prost jocul, am primit un gol rapid. Încet, încet ne-am revenit din corzi, iar pe finalul primei reprize am revenit. ...