Laurenţiu Reghecampf a rupt tăcerea despre „nunta” din vară: „Nu ai cum să faci o asemenea ţigănie”

11:20

Irina Loghin a împlinit 82 de ani, iar de ziua ei a avut planuri, însă chiar ea a mărturisit că nu a fost vorba despre o petrecere somptuoasă, ci un eveniment discret. Celebra interpretă de […] The post Ce se întâmplă în viața Irinei Loghin, la 82 de ani. Motivul din cauza căruia nu va mai reveni pe scenă appeared first on Cancan.