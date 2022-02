Adrian Florea, dezamăgit de ultimele meciuri ale lui Inter: „M-ați chemat după cea mai tristă săptămână!”

10:30

Atacantul celor de la Juventus, Dusan Vlahovic, are o iubită fostă Miss „Fata de la țară” Italia 2019. În vârstă de 23 de ani, Carolina Stramare are nu mai puțin de 300.000 de urmăritori pe Instagram și e comparată cu Megan Fox, celebra actriță americană, notează The Sun.+1 FOTODusan Vlahovic, debut de vis la JuventusJuventus a câștigat acasă cu Verona, scor 2-0, într-un meci din etapa cu numărul 24 din Serie A. ...