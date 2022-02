Aurel Pădureanu i-a îndeplinit Corneliei Catanga ultima dorință, la aproape un an de la moartea ei: ”Ne-au dat aprobare”

17:40

Olguța Berbec este una dintre cele mai apreciate cântăreţe de muzică populară. Aceasta a fost cunoscută de publicul său ca fiind protejata lui Petrică Mâțu Stoian, datorită relației frumoase de prietenie pe care cei doi au […] The post Olguța Berbec, dezvăluiri emoţionante despre ultima întâlnire cu Petrică Mâțu Stoian. Ce i-a spus regretatul artist appeared first on Cancan.