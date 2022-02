Imagini de neratat! Lidia Buble și fratele Elenei Gheorghe, în tandrețuri! Artista îl sărută cu foc pe Costin

18:40

Berea, băutura preferată a românilor, s-ar putea scumpi în acest an cu 20% din pricina creșterii prețurilor la energie electrică și la materii prime. De departe, cei mai afectați sunt micii producători. În aceste condiții, […] The post Bere mai scumpă din această vară. Cu cât va costa mai mult băutura favorită a românilor appeared first on Cancan.