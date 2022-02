Vești bune. Se măresc alocațiile copiilor. Ce sumă vor primi aceștia de la 1 martie?

08:20

Este doliu în lumea filmului! Numeroase vedete sunt în stare de șoc, după moartea actriţei în vârstă de 43 de ani, Lindsey Erin Pearlman, cunoscută pentru că a jucat în serialul General Hospital şi American […] The post Doliu la Hollywood! Actriţa Lindsey Erin Pearlman a fost găsită decedată! appeared first on Cancan.