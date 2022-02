Chiftele de șalău în sos de roșii cu iaurt grecesc și tahini. Rețeta lui chef Radu Darie la Super Neatza, 21 februarie 2022

17:00

Îți dorești să începi o carieră în IT, dar nu ai experiență și nici cunoștințe de programare? Te poți orienta spre o carieră în testare. Un job de tester este una dintre profesiile în IT care devin din ce în ce mai populare de la un an la altul. Și poți reuși dacă găsești motivația necesară de a învăța continuu.