Famiglia de la 5: bossul & rudele conduc toata primaria. Piedone + nepotul preferat si gagicile secretare….! S-uri de sute de mii de € + multe picanterii.

12:20

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între Bulă și tatăl său a devenit virală. ”Vine Bulă de la școală și îi zice tatălui său: -Tată, tată! Am luat un […] The post BANC | Bulă vine de la școală: ”Tată, am luat un 2 la matematică” appeared first on Cancan.