„Vulturii” înving „rechinii” și reintră în lupta la play-off!

14:20

Noi reguli la Survivor România 2022. Faimoșii și Războinicii au fost nevoiți să-și trimită câte un coechipier în exil, preț de două zile. Cei care au adus puncte în cel mai scurt timp au fost […] The post Reguli noi la Survivor România. Doi concurenţi, trimişi în exil! Supărare mare în tribul Faimoșilor appeared first on Cancan.