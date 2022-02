Ruşinos! Ce au putut să-i facă proprii colegi lui Relu Pănescu la Survivor? Până şi Faimoşii s-au mirat…

15:00

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi soți a devenit virală. ”Ieri după-amiază… mă plimbam cu soția de mână. Deodată, i-am dat drumul la mână și am scos […] The post BANC | ”Mă plimbam cu soția de mână. Deodată, i-am dat drumul la mână și…” appeared first on Cancan.