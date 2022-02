Șfaițer se implică total la Poli Iași » Suma uriașă de bani pe care a cheltuit-o pentru a redresa echipa

20:50

Farul - FC Argeș 0-1. Gheorghe Hagi, managerul dobrogenilor, a criticat la final arbitrajul, jocul echipei și randamentul lui Michael Omoh, schimbat pentru al 3-lea joc consecutiv la pauză.„A fost un meci echilibrat, am încercat să facem lucrurile cum doream, dar nu am găsit soluțiile dorite. Ei au avut un șut în a doua repriză, a fost o lovitură liberă în ultimul minut și am luat gol. Am fost echipa mult mai lentă, mai previzibilă. ...