Madonna, schimbată total! Cântăreața și-a șocat fanii: ”Cine ești și ce-ai făcut cu ea?”

23:10

Un tânăr de 37 de ani a dispărut din Ialomiţa de o lună de zile. Familia acestuia face un apel disperat către autorităţi. Mama tânărului a povestit în cadrul unui interviu pentru Antena 3 faptul […] The post Un bărbat în vârstă de 37 de ani este dispărut de o lună. Mama acestuia, dezvăluiri cu lacrimi în ochi appeared first on Cancan.