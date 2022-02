Comunitatea internațională condamnă acțiunile lui Vladimir Putin în Ucraina

09:30

Pe parcursul a trei zile, la München, la o conferință anuală de securitate se discută criza ucraineană, participă peste 30 de lideri internaționali, între care vicepreședinta Statelor Unite ale Americii Kamala Harris, cancelarul german Olaf Scholz, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, iar Republica Moldova este reprezentată de președinta Maia Sandu. Pentru prima oară în ultimii ani, nu este prezentă Federația Rusă. Cât de frică le este moldovenilor de un război ruso-ucrainean și care alte temeri persistă în societate? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *Teama de declanșarea unui război în Ucraina, cauzat de intențiile expansioniste ale Federației Ruse, neliniștește tot mai multă lume. Se va concretiza această teamă? Experții cred că ipoteza e cel mai degrabă posibilă și cel mai probabil că va rămâne posibilă pentru încă ceva timp, iar dacă va fi război, experții sunt de părere că nu va fi unul clasic, ci mai degrabă unul hibrid. Un astfel de conflict ar putea să crească riscul de instabilitate politică în regiune, cu impact în Republica Moldova. Despre spaima de izbucnire a unui război, dar și despre alte frici am discutat cu trecătorii întâlniți la întâmplare în comuna Chetrosu din raionul Drochia.– „Îi mare frica. Cum să nu ne gândim la viitor, dacă de foc nu avem, gazul s-a scumpit, ne-au dat câte două mii de lei, ne-au mărit, dragă Doamne, pensia și totul se scumpește? Și ce mâncăm? Nu mâncăm nimic, dăm pe medicamente și, iaca, toată treaba.”Europa Liberă: Trăiți cu frică?– „Noi la țară cât de cât mai avem un cartof, dar frica asta pe care o auzim, asta influențează absolut asupra psihicului nostru, cu relațiile acestea NATO și Rusia. Și noi le auzim permanent, fără să vrei, ai deschis televizorul – acestea-s. Și acestea ne înfricoșează, că noi știm de la bunei și noi știm de la străbunei ce tragedie mare e asta și pentru copii. Noi avem nepoți, avem prin lume pe unde-i avem, pentru noi asta-i o tragedie. Iaca, las’ să spună și vecinele mele, și verișoara mea.”– „Da, în primul rând, ne rugăm pace să fie și, într-adevăr, cu pandemia luptăm, hai că ne păzim, ducem, dar în viitor să se gândească că să fie pace în țară, pace vrem.”Europa Liberă: Dar aceste tensiuni dintre Rusia și Ucraina vă este clar de ce au apărut?– „Eu totuși nu înțeleg ce-o să fie într-adevăr. Dar dă Doamne să fie pace, noi ne rugăm să fie pace, altceva nu ne rugăm nimic.”Europa Liberă: Dacă se ajunge la o confruntare militară, cine câștigă și cine pierde?– „Putin o să câștige, au armată puternică și America tot are. Amu potențialul militar îi strășnicie, acolo-i buton și o zburat, nu-i ce a fost odată. Asta ne pune în gardă și asta foarte ne îngrijorează, foarte.” Europa Liberă: Dar cum ar afecta situația din Republica Moldova această confruntare militară?– „Ar afecta-o, că suntem aproape și ne-ar afecta chiar direct. Suntem aproape, România îi aproape că-i cu americanii, Ucraina cu Rusia tot îs împrejurul nostru și noi suntem cu frică mare.”Europa Liberă: Dar vă mai amintiți că în 1992 a fost război și la Nistru?– „Ne amintim. Și? De ce a murit lumea?”Europa Liberă: Dar de unde vă informați, ca să cunoașteți adevărul?– „Da’ adevărul este? Adevărul îi la fundul mării, dar informație, d-apoi îi televizor, d-apoi îi internet, d-apoi citim, primim gazete.”– „Da’ în ziua de azi este ceva adevăr? Nu-i! Nu-i!”– „Asta-i o... manipulare politică.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Chetrosu, Drochia, și întrebăm cetățenii – care sunt cele mai mari îngrijorări, de ce le este cel mai mult frică astăzi oamenilor?– „De un război, iată, mi-i frică tare, cu Ucraina, cu Rusia. Eu nu știu care-i vinovat, care-i drept, care nu-i drept, dar pozna poate să se facă.”Europa Liberă: Cine ar câștiga, și cine ar pierde, dacă se ajunge la izbucnirea unui război ruso-ucrainean?– „Cine-o să câștige? Rusia o să câștige! Amu nu-i război cum a fost, amu o să fie niște gaz și o să se mântuie tot, și războiul și tot.”– „Amu o bombă dacă dau, se mântuie Chetrosu într-o zi, într-o secundă.”Europa Liberă: Și după asta nu tot trebuie să ajungă la masa negocierilor să se împace?– „Apoi, iaca, cel mai bine ar fi la masa negocierilor.”– „Noi, noi, în primul rând, iaca aiștia care-s cu sapa în mână o să suferim, și-apoi pe urmă nacealnicii, nacealnicii dacă ceva-ceva au să fugă și gata, hai voi faceți ce știți. În Pridnestrovie (Transnistria) ce au făcut? Au calicit un cârd de norod și tot o rămas Pridnestrovia.” Europa Liberă: Dar vă este clar de ce a fost vărsare de sânge la Nistru în ‘92?– „Când spun rușii, ei îs drepți, când spun ai noștri, ai noștri îs drepți, caută dreptatea...”– „Știți de ce? Eu voi spune – pentru că la noi îs mulți ruși aduși.”– „Din Cocieri se vede toată Europa, pe unde văd ei, ce văd...”Europa Liberă: Și credeți că o să se mai reunească cele două maluri ale Nistrului?– „Nu cred eu să se rezolve...”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Moldovei?– „Se duce în râpă.”– „Cam așa și eu îs de acord cu dânsul.”– „Dacă n-o să fie schimbări în doi ani de zile, apoi suntem prăpădiți cu totul.”– „Of, Doamne, nu știu ce-o să fie, dar nu văd nimic bun.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la nordul Republicii Moldova, la Chetrosu, Drochia, și întrebăm localnicii despre îngrijorări. Trăiți cu frici?– „Tare! Din partea la război ne temem, din partea la sărăcie, din partea la toate greutățile care sunt pe lume.” Europa Liberă: Când ziceți „război”, la ce vă gândiți în primul rând?– „Întâi și-ntâi la copii, să nu ne ia copiii, să rămânem fără dânșii, că părinții noștri au îndurat războiul și au zis că au rămas, foame a fost atunci, boli mari au fost, tifos a fost, amu bolile acestea-s tare puternice. Iaca de ce ne teme noi.”Europa Liberă: În ultimul timp, cele mai mari tensiuni sunt între Rusia și Ucraina.– „Da. Apoi, iaca, de asta ne temem.”Europa Liberă: De ce credeți că s-au înrăutățit relațiile dintre cele două țări?– „Aiști de sus nu se împacă și de atâta.”Europa Liberă: Dacă se ajunge la război între Rusia și Ucraina, cine va fi învingător și cine va fi perdant?– „Nimeni n-o să fie învingător! Amu totul o să se distrugă și-i rugăm așa că să se împace. Vrem pe cale pașnică, să se împace și să nu fie război, că tare-i greu, tare-i greutate, noi numai ne uităm la televizor și vedem ce-i, dar Doamne ferește să fie în realitate, apu pentru copiii noi tare ne scârbim și ne rugăm, ne rugăm, tare ne rugăm la cei de sus care poate-s mai hâtri ca noi pe cale pașnică să se lămurească.”– „Pacea n-are preț, îi fără preț în ziua de azi.”– „Ne rugăm la Sfântul Domnul să ne ajute și să le dea minte și sănătate la toți.”Europa Liberă: Vă mai amintiți că în ’92 și la Nistru a fost război?– „Știm de asta, că verișoara mea a fost aici cu copiii. Bărbatul i-a adus aici la noi...”Europa Liberă: De unde?– „De la Dubăsari de acolo. Și-a venit cu trei copii aici și noi i-am ținut până s-a terminat războiul. Ei, dar atunci n-a fost eu mă gândesc că așa război puternic, mare. Da’ amu...”Europa Liberă: Tot s-a vărsat sânge...– „Tot s-a vărsat, dar amu îmi pare c-o să fie oleacă mai... De nimic nu mă tem, dar mă tem să nu-mi ia copiii (plânge).”Europa Liberă: Dvs. vă amintiți ce a fost în ’92 la Nistru?– „Bărbatul era taman la Cocieri atunci și a văzut totul, el a fost și în Afganistan, omul meu a luptat acolo și amu el tare se teme și se roagă să nu fie ceea prin ce a trecut el.” Europa Liberă: Ce v-a povestit soțul despre războiul din Afganistan?– „Foarte multe, foarte multe mi-a povestit și-i tare greu, și-i urât, pe mulți oameni i-au ucis degeaba, el și acum uneori are coșmaruri prin somn și-i rănit, și la cap contuzie are. Era tânăr, de 18 ani când i-au dus atunci în Afganistan. Erau niște copii care se temeau și le-au distrus și sănătatea și tot și acum nu se uită nimeni la dânșii. Nu zicem că nu-i bine, e bine, dar se duc copiii de acasă.”Europa Liberă: Vă sunt plecați?– „D-apoi cum?”– „Da, tare-s mulți plecați.”Europa Liberă: Și ai Dvs.?– „Tare-s plecați și-ai noștri toți, tare...”– „Ai mei în Rusia îs duși, unu-i în Rusia, dar unu-i aici până ce-o fi...”– „Am și în Italia fată, am și în Israel ginerele dus, și băiat în Germania am, dar șed cu nepoții eu. Dar de ce așa? Noi aici în colhoz am lucrat, cum era colhozul, toți am mâncat, toți desculți am umblat și cu rușii am fost, se duceau oamenii în Rusia, aduceau lemn, aduceau ciment și trăiam altfel. Dar amu cu ce?”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Mi se pare că mai rău, de ce merge tot îi mai rău și mai rău, îi mai rău de ce merge.”Europa Liberă: Dar de cine depinde acest viitor?– „Ce se spune în popor? – Peștele de la cap se strică, dar se curăță de la coadă. Pe noi, oamenii, ne curăță, ne jupesc de la coadă, ne jupesc pe noi, oamenii iștia simpli.”– „Cu ce trăim noi? Iaca eu, și ea tot măcar, cu două mii de lei. Ce-s două mii de lei pe lună? Și totu-i scump, de foc noi cumpărăm, un skladometru (metru ster) de lemn îi 1.200-1.300 de lei. Ce facem noi cu un skladometru de lemn? Nu facem nimic. Ne rugăm, tare ne rugăm să ne audă cei de sus, poate s-or gândi și la noi, oamenii simpli de la țară, la care ni-i greu. Mulțumim și Dvs. că ne-ați luat interviuri, de mult visam la așa ceva!”Europa Liberă: De ce se tem cel mai mult moldovenii?– „Noi am petrecut și sărăcia și de-amu nu ni-i frică, dar Dumnezeu are grijă de noi.”Europa Liberă: Dar de un război vă este frică?– „Ei, aista Doamne ferește! Avem copiii, nepoți, strănepoți, nu vrem noi aista lucru.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns în ospeție aici, la Chetrosu, Drochia, și întrebăm cetățenii – de ce le este cel mai mult frică?– „Azi de ce mi-i mare frica? COVID și COVID, și COVID... Măi, spune ce trebuie de făcut, ca noi să ne dezbărăm de COVID-ul ista.”Europa Liberă: Care alte îngrijorări?– „Iaca, taman ce se întâmplă amu cu războiul ista și asta-i o sperietoare.”Europa Liberă: Vă este clar de ce s-au tensionat relațiile dintre Moscova și Kiev?– „Cred că-i o greșeală conflictul ista care se face amu. Cine-o să câștige? Cei care se dotează mai tare, aceia o să câștige.”Europa Liberă: Cine-i acela?– „Aiștia bătrâni zic: „Ei, ce nu are Putin? Ce nu are el, ce-i trebuie lui?” Că vrea să fie el primul, știți, pe planeta asta a noastră.”Europa Liberă: Și poate să fie puterea numărul 1?– „Nu, nu cred! El și-a ieșit, cum zic bătrânii, din „horoșo” și de-amu el iaca așa, zice că lasă așa să fie.”Europa Liberă: Vă mai amintiți că și la Nistru în ‘92 s-a vărsat sânge aici, pe teritoriul Republicii Moldova? Atunci, cine cu cine a luptat?– „...Rusia cu Moldova, pentru că atunci când s-a dus Snegur acolo și a grăit cu aceia lui i-au impus: „Dacă mata nu iscălești aici...” Așa a fost o frică...”Europa Liberă: Treizeci de ani au trecut de atunci și nu s-a rezolvat problema transnistreană.– „Absolut deloc, niciun gram, că Moscova nu vrea să scoată de acolo armata ceea, dacă o să fie scoasă aceea, apoi îi gata.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați faptul că Rusia nu-și dorește evacuarea armatei?– „Armament acolo este, că de-a apăsat, pul’tul (comanda) cela îi la Moscova acolo. Dacă a apăsat pe acela, gata, noi am dispărut. Și de atâta nu-i înțelegerea asta.”Europa Liberă: Ce statut ar merita regiunea transnistreană?– „Să revină așa cum a fost, nu-mi mai trebuie niciun fel de aceea, dacă tătunea-i peste râpă în partea ceea și eu îs în partea asta și nu-i înțelegere, apu ce fel de statut mai trebuie astăzi, trebuie să fie înțelegere.”Europa Liberă: Dar ia spuneți, ce preț are pacea?– „Pacea are un preț foarte mare.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. viitorul în această regiune, unde acum e mai multă instabilitate?– „Când noi ne grămădim acolo doi-trei așa-ia și unul zice: „Măi, dacă ne iau românii, îi hamba cu noi”, dar altul zice: „Măi, ce-i cu tine? Tu gândește-te, măi, aceea-i puterea la noi, măi. Ce este aici Moldova asta? Îi o ciubotă, dar cu aceia este olecuțică de putere, bre, omule, bre”...”Europa Liberă: Pentru cetățean astăzi e greu să știe unde-i adevăr și unde nu-i adevăr?– „Îi mai multă minciună.”Europa Liberă: Cât de mult vă preocupă, vă neliniștește izbucnirea unui conflict aici, în imediata vecinătate a Republicii Moldova, între Rusia și Ucraina?– „Eu în Ucraina am și neamuri, grăiesc cu dânșii, am verișoară dreaptă, am moș care trăiește în Ucraina, nu ne sfădim între noi că eu îs moldovan și el îi ucrainean și acela-i rus, nu-s probleme.”Europa Liberă: Nu trăiți cu panică, cu frică?– „Nu, nu, nu! Eu mă rog la Dumnezeu să nu fie război...”Europa Liberă: Dar de unde vă informați, ca să știți care e realitatea adevărată?– „Să-ți spun drept, eu nu cred în nimeni amu.”Europa Liberă: Dar informații de undeva adunați?– „Apoi da, iaca iau oleacă de la moldoveni, oleacă de la ucraineni, oleacă de la ruși și oleacă de la români și așa îmi fac concluzia mea. Eu nu-i cred pe nimeni, eu știi ce le-am spus? Să ia mincinoșii iștia – și de-ai Ucrainei, de-ai Rusiei, pe toți să-i ia, să-i strângă și să-i ducă în niște munți, în pustiu și să șadă acolo, să nu le ducă mâncare.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Chetrosu, Drochia, și întrebăm cetățenii despre temeri. Există, în general, frici? Și dacă există, de ce vă e frică?– „La oamenii din Chetrosu și, în general, din Moldova le este frică să spună adevărului pe nume. Ca pildă sunt alegerile care se petrec în Moldova. Oamenilor le este frică să spună adevărului pe nume și se lipesc de așa partide care să le convină și să aibă de acolo profit.”Europa Liberă: De ceva timp se discută mult despre tensiunile dintre Rusia și Ucraina. O eventuală izbucnire a conflictului ar afecta Republica Moldova?– „Da, socot că ar afecta Republica Moldova, deoarece avem în Transnistria o armată de ocupație rusă și socot că, în caz de ceva, ei s-ar implica și contra Ucrainei, și contra Moldovei. Și eu sunt uimit de unirea ucrainenilor, rușilor, găgăuzilor din Moldova, dar moldovenii nu sunt uniți absolut deloc, fiindcă ne-au dezbinat foștii guvernanți. Știți, rușii recomandă ca ucrainenii să facă convorbiri cu separatiștii din Donbas și Luhansk. Eu pun întrebarea: de ce Putin n-a făcut convorbire cu separatiștii din Groznîi? De ce aceia erau teroriști, dar aceștia din Donbas sunt patrioți? Și încă una: un rus care luptă pentru Rusia în Ucraina contra ucrainenilor este patriot, dar după lege este infractor, este criminal; alt rus care luptă în Siria contra lui Assad, acela este criminal? Legislația Rusiei este foarte incorectă – ce le convine rușilor e bine, ce nu le convine este rău.”Europa Liberă: Dar, eventual, dacă se ajunge la o confruntare armată, vor exista învingători și perdanți? Cine ar putea să fie câștigător și cine ar putea să piardă?– „Eu cred că o să piardă poporul rus, o să piardă, fiindcă două popoare frățești să le învrăjbești până la sânge și să înaintezi contra fraților este ceva absurd și ceva anormal.”Europa Liberă: Vă mai amintiți că și în ’92 la Nistru s-a vărsat sânge?– „Da, dar atunci am avut norocul să nu particip, lucram în poliția din Drochia și am rămas la bază aici, în Drochia. Colegii mei au fost și, din păcate, 3-4 băieți și-au pierdut și viața în Transnistria.”Europa Liberă: Dar cine cu cine a luptat atunci?– „A luptat Republica Moldova cu Rusia. Și nu întâmplător judecata de la Strasbourg a recunoscut Rusia ca parte în conflict contra Moldovei, iar dl Snegur, din păcate, a lăsat lupul să păzească oaia.”Europa Liberă: Credeți că cele două maluri ale Nistrului se pot reunifica?– „Eu cred că se pot. Atunci când o să devină Ucraina o țară independentă și n-o să aibă mai mult tangență cu rușii, atunci singuri au să se ceară de partea noastră cei din Transnistria. Dacă situația o să-i impună, dar situația o să-i impună, fiindcă ei nu au hotare cu Federația Rusă și aceasta pe dânșii îi scapă, ei nu pot să se alipească la Rusia, întrucât nu avem frontieră comună cu Rusia.”Europa Liberă: Ce statut ar merita această regiune transnistreană?– „În componența Republicii Moldova să fie, fără statut! Și aceeași Găgăuzie tot fără statut să fie, fiindcă nu-i normal ca o țară mică de câteva mii kilometri pătrați și Transnistria, Găgăuzia, Moldova, așa ceva e imposibil și nu ar trebui să fie.”Europa Liberă: Ce preț are pacea?– „Are un preț foarte mare, foarte mare, trebuie să fim tare uniți ca agresorul să se teamă de noi, dar dacă nu suntem uniți, ei liber ne vor cuceri. Numai unirea dintre toți oamenii care sunt în Moldova, să fim uniți și atunci avem o garanție de a trăi în pace. Când este unire, frica dispare, dacă nu-i unire, frica persistă și domină.”Europa Liberă: Până la urmă, tot dialogul, negocierile trebuie să aducă pace în regiune?– „Da! Socot că așa este normal și așa trebuie să fie și presupun că în caz de invazie a Rusiei în Ucraina, totuși o să se termine cu pace acest război dacă va fi, dar nicicând Ucraina – poporul ucrainean eu îl cunosc, fiindcă am făcut trei ani de studii și la Kiev –, acest popor nicicând n-o să ierte agresiunea Federației Ruse contra poporului ucrainean. Și această dușmănie o să-i facă pe ruși ca să se gândească, fiindcă atunci când o să vină 100.000 de secrie în Federația Rusă din Ucraina, oamenii ceia au să gândească altfel. Dar Putin, dacă el a declarat că este regretabil faptul că s-a destrămat Uniunea Sovietică, înseamnă că el ar mai visa ca așa un imperiu să-l construiască din nou, dar aceasta este imposibil. Imperiul n-o să poată să fie construit, deoarece țările ex-sovietice au gustat din independență și nicicând n-au să se mai întoarcă sub ciubota Federației Ruse.”* * *Opinii adunate la nordul țării, mai exact în satul Chetrosu din raionul Drochia. Republica Moldova are trupe rusești staționate în regiunea transnistreană și rămâne în mare parte dependentă de resursele energetice pe care le importă din Federația Rusă. Ca și Kievul, Chișinăul primește periodic de la Moscova mesaje că nu trebuie să se apropie de NATO, chiar dacă Republica Moldova este neutră prin Constituție. Pe fondul escaladării crizei ucrainene, șefa statului Maia Sandu și-a exprimat solidaritatea cu țara vecină prietenă. Înaintea agravării crizei, autoritățile de la Kiev au spus că Rusia ar putea folosi Transnistria ca să însceneze un fals conflict, care să-i justifice o invazie în Ucraina. Autoritățile moldovene fac apeluri la calm și solidaritate către cetățeni pe fondul tensiunilor ruso-ucrainene. Expertul în comunicare Valentin Balan, care a vizitat regiunile din estul Ucrainei, crede că războiul nu a încetat încă din 2014, după anexarea Crimeii de către Federația Rusă.Valentin Balan: „Deci, noi nu putem să spunem că situația este gravă acum și că este în pragul unui război, pentru că războiul practic a început în 2014. Lucrul acesta era evident pentru ucraineni, mai puțin evident pentru Europa, întrucât practic nu-i atingea acel război sau acea agresiune a Rusiei. Din moment ce Rusia a adus peste 130 de mii, acum se vorbește că aproape 150 de mii de militari la graniță cu Uniunea Europeană, vorbim în cazul de față despre armata rusească, nu vorbim despre armata lui Lukașenka, acolo se mai adaugă încă forțe și în plus vedem în ultimul timp masarea de foarte multe bombardiere, inclusiv avioane de transport, care transportă inclusiv militari, adică cifra totală a militarilor se poate dubla.”Europa Liberă: Ce sfat aveți pentru cetățeni, pentru că eu am mers în nordul Republicii Moldova și majoritatea au exprimat această frică, temere mare de un potențial război ruso-ucrainean?Valentin Balan: „E foarte bine că lumea se teme. Sună paradoxal, pentru că atunci când a fost în 2014 război acolo, pe urmă mai târziu, după care tot genul de probleme în Ucraina, pe nimeni nu interesa Ucraina, adică subiectul Ucrainei era undeva sub top 15, departe-departe. Dacă lumea acum într-un fel se teme, înseamnă că ei sunt cu ochii pe Ucraina, înseamnă că-i doare, înseamnă că prin propria frică îi vor înțelege pe ucrainenii care au de suferit acum. Să nu uităm niciodată că ei sunt acel buffer, este acea pavăză a noastră între Rusia și pacea noastră.”Europa Liberă: Sunt și voci care spun: „Dar ucrainenii în 1992 s-au gândit la suferința Moldovei?”Valentin Balan: „Eu n-aș zice. Nu trebuie să ne bucurăm pentru problema sau necazul vecinului acum sau în momentul slab al lui să-l folosim. Nu este cazul. Să terminăm războiul, intrăm în pace și putem să vorbim, putem să negociem, putem să cerem, putem să dăm. Categoric, dacă nu iertăm, nu ni se iartă.”Europa Liberă: Federația Rusă cere garanții juridice că Ucraina niciodată nu va fi membru NATO, în ideal, nici Georgia și nici alt stat din spațiul ex-sovietic care Rusia crede că sunt sateliții ei...Valentin Balan: „Lucrul acesta l-a cerut acum trei săptămâni de la Statele Unite, ca fondator al Blocului NATO. Respectiv, ei au zis: „Noi suntem pe principiul ușilor deschise”. Ucraina probabil niciodată nu o să zică că nu aderă la NATO, pentru că este unica soluție, bănuiesc că nu doar pentru ei, pentru a scăpa de acea agresiune rusească. Și acel ultimatum pe care Rusia iarăși îl înaintează către NATO, către Statele Unite este un ultimatum de dragul ultimatumului, pentru că ei sunt siguri, ei sunt conștienți că Statele Unite înapoi n-au să dea, NATO n-o să refuze niciodată la principiile sale de bază democratice, a ușilor deschise pentru statele democrate care vor să fie parte componentă.”Europa Liberă: Și atunci, cine poate să fie perdantul și cine învingătorul?Valentin Balan: „În funcție de ceea ce vrea Putin. Dacă este vorba despre o invazie masivă, totală a Ucrainei, după mine, perdant este Putin, pentru că la momentul actual pentru a invada Ucraina masiv și a o menține este nevoie de minimum 500 de mii de ostași, cu potențialul rotației, posibilitate de rotație, adică să mai aibă măcar un 50 de mii în spate, pe care să poată să-i schimbe cu aceștia din față. Rusia la momentul de față 500 de mii nu-i are, asta dacă vorbim despre o invazie masivă, dacă vorbim de săptămâna viitoare, există bănuială de invazie din zona Donbasului, în Donețk și Luhansk, pe linia Mariupolului. Acolo nu e nevoie de cifra asta, acolo dacă masiv să ocupe, să meargă până la Nipru au nevoie de 300 de mii de militari.”Europa Liberă: Se va mulțumi Rusia doar cu mușcături de teritorii?Valentin Balan: „Nu, Rusia o să facă pas cu pas, într-un fel pentru a pune în situație și Europa, și Ucraina. O să facă un pas, o să omoare, o să cucerească și o să spună: „Ne așezăm la masa de tratative sau luptăm mai departe?”, pentru că Putin se teme să meargă masiv peste Ucraina, el nu are curajul acesta.”Europa Liberă: Din câte îmi amintesc, Dvs. ați ajuns în Donbas...Valentin Balan: „Da.”Europa Liberă: Și cu ce impresii v-ați întors din acele locuri?Valentin Balan: „Da, am trecut și de o parte, și de alta, pentru a vedea situația de acolo. Lumea, când te deconectează de la electricitate, te deconectează de la gaz, te deconectează de la căldură, de la internet, de la orice, tu nu vreai nimic, nu contează pentru tine că ești în Ucraina, că ești în Rusia, stai în subsol întruna și te rogi ca să se termine odată. Deci, asta aflasem de la cetățenii de acolo și tot îi întrebam: „Păi, iată, deja au venit ucrainenii...” – „Da, ei au venit pe 2-3 zile, dar aiștia ne invadează iarăși și noi mai bine stăm în subsol și mai bine nu facem politică, pe noi nu ne interesează politica”, pentru că pentru ei conta foarte mult viața. Aici vorbim despre zonele limitrofe Donbasului, pentru că dacă e să vorbim de partea de mai încoace, Slaveansk, Kramatorsk, acolo deja îi altă dispoziție. Acolo lumea ieșea cu drapele, lumea practic nu-și ascundea fețele, nu se mai jena, nu se mai ascundea.”Europa Liberă: Ce impact poate să aibă această confruntare dintre Rusia și Ucraina asupra Republicii Moldova?Valentin Balan: „Citisem în Ziarul de Gardă un interviu cu ministrul apărării, unde d-lui a spus că noi suntem o țară neutră și nu putem miza pe ajutorul nimănui, putem miza doar pe propriile forțe. Și când mai departe l-a întrebat de forțe, atât... Deci, pentru noi este o situație foarte complicată, pentru că noi nu putem rezista la acel GOTR (Grupul Operativ de Trupe Ruse), inclusiv dacă le cumulăm cu trupele transnistrene nu putem rezista, nu mai putem vorbi de invazia rusească în cazul de față. Așa că pentru noi cel mai bine este ca lucrurile acestea să se termine în negocieri, pentru că probabil oricine vrea ca să se termine orice război prin pace, prin negocieri.”Europa Liberă: Dar e un paradox, pentru că Republica Moldova, fiind un stat neutru, are parteneriat strategic și cu Ucraina, și cu Federația Rusă?Valentin Balan: „Ucraina nu are de gând să ne agreseze, pentru că nu-i este interesant ei să ne agreseze pe noi, ci îi este interesant ca noi să facem tot posibilul ca Republica Moldova prin malul transnistrean, malul stâng al Nistrului să nu agresăm Ucraina. Deci, pentru ei ar fi cu zece capete, pentru că dacă se pornește din partea Transnistriei agresiune asupra Ucrainei, asta presupune că se activează planul asedierii Odesei. Dacă vorbim despre Odesa, respectiv, Odesa nu poate fi o insulă separată în Ucraina, este vorba despre frontul care merge din nord, de la Bielorusia până în nordul Moldovei. Deci, în cazul dat, vrem nu vrem, Republica Moldova o să fie implicată în război.”Europa Liberă: Ce sfat aveți pentru autorități, cum să procedeze ele?Valentin Balan: „Vedeți că Ucraina până nu demult era în pericol mare, pentru că Europa consolidată la moment nu-i prea trăgea atenție. Norocul ucrainenilor că au făcut un parteneriat cu Statele Unite și cu Marea Britanie, au găsit limbaj comun inclusiv prin intermediul Poloniei. În cazul dat, toată lumea stă cu ochii și financiar, și material, și informațional pe Ucraina și o susține inclusiv moral. Același lucru trebuie să-l facem și noi. Eu sunt sigur că noi nu putem rezista unei oarecare forțe militare serioase, dar o susținere inclusiv informațională, militară sau materială, elementar, a Occidentului pentru noi contează foarte mult.”Europa Liberă: Dar vizita vicepremierul rus în Republica Moldova, care a discutat și cu autoritățile statului, dar a mers și în stânga Nistrului, cum ați văzut-o Dvs.?Valentin Balan: „Tradițional este o insultă pentru Republica Moldova. Nu este pentru prima dată când se întâmplă astfel de lucruri, e altceva că până acum tot spuneam că parlamentul nu este al nostru, că președintele nu este al nostru, că guvernul nu este al nostru, la momentul actual avem toate pârghiile puterii și totuna vine la noi un vicepremier rus, el își permite să treacă, să facă declarații pe care le vrea el, fără o elementară jenă, pentru că tot a zburat prin aeroportul din Chișinău, după care s-a întâlnit și cu oficialitățile moldave. Chiar dacă a venit o replică din partea oficialităților noastre, această replică nu schimbă nimic, într-un fel, ne facem că plouă.”Europa Liberă: Și pentru că-i atât de multă instabilitate în regiunea Mării Negre, cine acum e cel mai indicat să aducă liniștea, pacea, siguranța în această zonă? Valentin Balan: „Dacă vorbim de Marea Neagră? Flota a șasea americană, dacă vorbim de Marea Neagră; dacă vorbim despre zona Ucrainei, despre regiune, este vorba de toate forțele Europei consolidate, este vorba chiar de aceleași mii care vin în fiecare zi, 2, 4, 6, 10 mii de ostași NATO în țările limitrofe Ucrainei sau Republicii Moldova. Zic de România, Polonia, țările baltice...”Europa Liberă: Da, dar această prezență NATO îi înrăiește și pe cei care îs atât de mult împotriva Alianței Nord-Atlantice.Valentin Balan: „Vă referiți la ruși sau la cetățenii...”Europa Liberă: La ruși și anumiți cetățeni de pe teritoriul fostei URSS.Valentin Balan: „Trebuie să înțelegem că războiul a început în 2014 în Ucraina, dar dacă vorbim de spațiul post-sovietic, războiul a început mult mai devreme, vorbim despre războiul informațional. Noi suntem întruna sub presiunea propagandei: indiferent, vine NATO - este de vină NATO, nu vine NATO - este de vină România, nu vine România - este de vină oricine, pentru a acoperi anumite lacune sau o anumită politică defectuoasă a Rusiei în Republica Moldova sau în țările post-sovietice, armata a fost...”Europa Liberă: Dar toți sunt conștienți că cea mai de preț este pacea și dialogul, și forța argumentului?Valentin Balan: „Exact! Vedeți că Rusia a intrat în sancțiuni foarte mari, foarte drastice acum din partea Statelor Unite, inclusiv același Nord Stream 2. În 2024 sunt alegeri în Rusia, Putin nu are cu ce merge în alegeri, lui îi trebuie o campanie victorioasă, o campanie masivă el n-o să poată duce și, respectiv, pentru dânsul o să fie pierderea totală a puterii în Rusia. El are nevoie de o campanie de asta blitzkrieg, pe care nu poate s-o facă în nordul Ucrainei, poate s-o facă doar în zona Donbasului și cu forțele, să le spunem, acelor „mineri”, nu cu forțele Rusiei.”Europa Liberă: Dar după o confruntare militară între Rusia și Ucraina câți ani ar trebui să treacă ca aceste două țări să ajungă să-și dea cel puțin bună ziua, pentru că acum se pare că nici loc de bună ziua n-au lăsat?Valentin Balan: „Probabil, 5, 7 sau 10 ani, pentru că este vorba de Kremlin, nu este vorba de Rusia; este vorba de Kremlin și foarte multă lume prostită, prostită de televizor, pentru că îi urmărești pe satelit și te uimești de ce auzi acolo, ai impresia că ei trăiesc în alt secol, în secolul XIX. Dacă lui Putin i-ar spune că, uite, Europa și Statele Unite sunt gata să plătească o contribuție de, nu știu, un trilion de dolari, pentru că au avut de gând să agreseze Rusia, eu sunt sigur că Putin ar da înapoi și ar spune: „Noi am câștigat, noi am învins, i-am pus în genunchi pe ei”, pentru că lui îi trebuie să-și apere și fața, inclusiv îi trebuie bani pentru campanie și ca să arate lumii că el ceva face în Rusia. Deci, nu atât războiul pentru dânsul contează, la momentul de față nimeni nu vrea să recunoască că este perdant, nici Ucraina, care are în spate Occidentul și nici Rusia, care, într-un fel, vrea-nu vrea, dar o ține pe agresorul.”