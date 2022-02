Coronavirus în România, 23 februarie. Creștere a numărului de decese COVID

23:10

Poliția olandeză a anunțat marți seară, 22 februarie, că a trimis mai multe trupe de intervenție într-o piață centrală din Amsterdam, după ce un bărbat înarmat a luat ostatici într-un magazin Apple, potrivit Reuters. Imaginile video postate pe rețelele de socializare arată o persoană ținută în magazin sub amenințarea armei. NOW – Hostage situation at […]