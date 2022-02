Actrița americană, Lindsey Pearlman, a fost găsită decedată în propria mașină

08:00

Bancnota de zece lei ar ascunde, în secret, o simbolistică cel puțin ciudată. Se pare că faţa femeii de pe bancnotă, sânii ei şi decolteul ar ascunde mesaje secrete care ne-ar putea influienţa. Iar casa […] The post Secretul de pe bancnota de 10 lei! Ce se ascunde în imaginea cu femeia cu decolteu impunător appeared first on Cancan.