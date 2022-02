“Acum poate eram pe viață, făceam podcasturi în pârnaie!” Daniel Buzdugan a fost la un pas să ajungă în spatele gratiilor!

12:50

Mioara Roman are, din nou, probleme de sănătate. Dacă în urmă cu câteva săptămâni Oana Roman dezvăluia că mama sa are nevoie de îngrijire de specialitate deoarece are o pareză la o mână, acum fosta […] The post Mioara Roman ajuns la spital! Ce spune Oana Roman de starea mamei sale appeared first on Cancan.