Guvernul României, prima reacţie după ce Putin a invadat Ucraina. Ce se întâmplă acum, la noi în ţară + Mesajul lui Klaus Iohannis

13:50

Benfica – Ajax este unul dintre cele mai ofertante meciuri din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Atât pentru public, care îndrăgeşte fotbalul ofensiv şi lipsit de inhibiţii prestat de cele două echipe, cât şi […] The post (P) Benfica – Ajax: Echipele care fac SuperBani fără să câştige trofee pe plan internaţional appeared first on Cancan.