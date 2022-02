RCS RDS, lovitura de graţie! Amendă colosală pentru Digi România. Ce au văzut clienţii la TV

14:10

Teodor Meleșcanu se ține bine, la cei 80 de ani pe care i-a bifat într-o lună a mărțișorului. Conduce un Duster, pe care-l strunește la fel de bine, și la bordul căruia își duce la […] The post Teodor Meleșcanu se ține bine! Uite-l cum ”driblează” cârdul de mașini în buricul Capitalei appeared first on Cancan.