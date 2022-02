Momentul sfâșietor în care un tătic ucrainean își îmbrățișează fiica pentru ultima dată. El rămâne să lupte pentru țară

10:10

Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, este blocat, în clipa de față, în capitala Ucrainei, după ce s-a întors din cantonament cu echipa lui de club. Tehnicianul nu-și imagina că va trăi astfel de clipe, […] The post Mircea Lucescu, despre războiul dintre Rusia și Ucraina: “Vai de capul nostru! Boris Elțîn a lăsat lucrurile nepuse la punct” Antrenorul este izolat la Kiev appeared first on Cancan.