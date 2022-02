Previziunile cumplite făcute de Baba Vanga: ”Nimeni nu poate opri Rusia”

11:10

Astăzi sunt programat partidele din manșa retur a 16-imilor de finală din Europa League și Conference League. După ce în urmă cu o săptămână s-a impus la Dortmund spectaculos cu 4-2, Rangers, echipa lui Ianis […] The post Returul 16-imilor Europa League și Conference League are loc astăzi » Programul complet este AICI »» appeared first on Cancan.