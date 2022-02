Amenințare pentru Rusia: "Putin trebuie să înțeleagă că NATO are arme nucleare"

23:45

Ludovic Orban a vorbit la Realitatea Plus despre problema războiul din Ucraina și ce implică acest conflict major care are loc la mai puțin de 50 de km de țara noastră. Totodată, liderul partidului Forța Dreptei, a declarat că România nu este încă pregătită, cel puțin din punct de vedere logistic, să finalizele locurile special amenajate pentru refugiații din Ucraina in scurt timp.