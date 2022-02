Valeri Gherghiev, suporter al lui Putin, nu va mai dirija la Carnegie Hall

Muzicianul rus Valeri Gherghiev, şef de orchestră, şi pinaistul Denis Matsuev, ambii proeminenţi suporteri ai preşedintelui Vladimir Putin, nu vor mai concerta la New York, la faimoasa Carnegie Hall în acest weekend, scrie The New York Times.

