Situație dificilă pentru Junior Moraes, fost atacant din Liga 1 » Nu poate părăsi Ucraina și ar putea fi înrolat în armată în războiul cu Rusia!

Patronul Rapidului, Victor Angelescu, este contrariat de vâlva stârnită în ultimul timp în jurul antrenorului giuleștenilor.„Văd că se vehiculează prin presă tot felul de nume, Laszlo Balint, Adi Mutu, Marius Șumudică, se spune că am avea o listă cu 5 nume. Eu am tot spus că până la finalul sezonului regulat, când vom trage linie și vom analiza ce s-a întâmplat, nu se pune problema să-l schimbăm pe Miță Iosif.Și nu avem nicio listă, nu am discutat cu nimeni. ...