Ce vârstă trebuie să ai ca să fii chemat obligatoriu la război, în caz că Rusia invadează România

23:50

Dragostea pentru soțul ei avea să o determine să părăsească Rusia pentru a se muta definitiv în România! Familia îi rămânea pe tărâmurile rusești, iar în contextul războiului declanșat de Vladimir Putin, Marina Voica face […] The post „Am rămas singură, nu mai am pe nimeni acolo …” Marina Voica face declarații despre familia din Rusia! appeared first on Cancan.