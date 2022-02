Șeful NATO: „Cerem Rusiei să oprească imediat acest război fără sens” - INFORMAȚII despre atacarea vreunui stat membru

18:00

Daca ai o cel putin un tricou polo in garderoba, avem o veste buna: variantele de mix&match pentru primavara sunt nelimitate. Nu te poti decide daca vrei sa porti tricourile in stil sporty inspirat de tenis, de stilul universitar, grunge, rafinat sau toate in acelasi timp? Citeste mai departe propunerile noastre de tinute si vei afla curand ce tip de stil iti face inima sa bata mai repede primavara asta.