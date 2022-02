Smiley și Gina Pistol au angajat o bonă pentru micuța Josephine. Câți lei îi plătesc salariu lunar

12:10

Reporterii speciali CANCAN.RO au ajuns la Tel Aviv, unde au dat de urmele celebrului deja “Tinder Swindler”, pe numele său real Simon Leviev. Avem informații și imagini în exclusivitate din „vizuina” celui mai popular escroc […] The post Simon Leviev a făcut 30.000 $ în doar câteva zile, dar pregătește o altă „lovitură”! CANCAN are imagini exclusive cu noua „regie” a escrocului de pe Tinder! appeared first on Cancan.