Rapid - Dinamo 1-1 // Albert Stahl: „Nu ne mulțumește rezultatul”

Rapid - Dinamo 1-1. Mihai Iosif, antrenorul alb-vișiniilor, e afectat de faptul că fanii i-au cerut demisia.„Acel gol stupid al lor ne-a turnat plumb în picioare. Am avut o primă repriză foarte bună. Nu am dat goluri, atât, Dinamo nu ne-a surprins nimic. Am știut echipa lor, pur și simplu nu am marcat, pentru că ocazii am avut”, a declarat Iosif la final.Rapid - Dinamo 1-1. Mihai Iosif, despre... ...