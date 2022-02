Tu câte diferențe vezi între cele două imagini? Testul de vedere care te va enerva la culme

18:50

În contextul actual, dacă în România este decretată starea de război sau asediu, Ministerul Apărării va mobiliza toţi rezerviştii. În cazul în care războiul iminent din Ucraina s-ar extinde şi în țara noastră, românii pot […] The post Ce pățești dacă ai peste 20 de ani, ești chemat la război, dar nu te prezinți, în cazul în care Rusia atacă România appeared first on Cancan.