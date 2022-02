O mai știi pe Oana?! Ce s-a ales de solista trupei Genius, la 20 de ani după ce a dispărut din lumina reflectoarelor

22:10

Cu siguranță vă mai amintiți de celebra trupă N&D, care a rupt topurile muzicale cu melodiile „Vreau să plâng” sau „Vino la mine”, interpretate de Delia și de Nicolae Marin. Iată, însă, ce a ajuns […] The post Cum arată acum și ce s-a ales de Nick de la N&D. Delia Matache se scaldă în bani, dar el.. appeared first on Cancan.