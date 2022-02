Ilie Dumitrescu nu vede încheiată lupta la titlu, în ciuda diferenței de 11 puncte dintre FCSB și CFR: „Va fi un un play-off super complicat”

23:20

FCSB - Farul 0-2. Gică Hagi, antrenorul dobrogenilor, a declarat la final că a pregătit partida de la gândul că roș-albaștrii vor marca sigur cel puțin un gol.„E o victorie muncită, tactic am stat bine. Am știut să ne apărăm, azi am intrat pe teren cu gândul să facem presing bine, apoi să avem posesia. Știam că FCSB poate să joace fotbal, era important cum dejucam tranziția lor. Nu credeam că ei nu o să marcheze. ...