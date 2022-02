Eşti născut înainte de 1989? Mare atenţie, trebuie să ştii asta

17:00

Prezentatorul TV, Dani Oțil, deține un restaurant în București, în zona Cartierului Francez. Iar, acum, matinalul de la Antena 1 caută un bucătar! Iată ce salariu lunar oferă, dar și ce pretenții are de la […] The post Dani Oțil caută bucătar pentru restaurantul lui. Ce salariu lunar oferă appeared first on Cancan.