Cristina Șișcanu a răbufnit în mediul online! Ce a deranjat-o pe vedetă

08:10

După ce s-a despărțit de antrenorii Daniel Dobre și Adrian Marcu, Simona Halep a anunțat că începe o colaborare cu academia lui Patrick Mouratoglou. Francezul este antrenorul Serenei Williams și unul dintre cei mai respectați […] The post Simona Halep, colaborare cu academia lui Patrick Mouratoglou appeared first on Cancan.