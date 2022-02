Mesajele emoţionante ale refugiaţilor care le mulţumesc românilor: "Dacă nu erau ei, noi muream!"

Fiecare om are povestea lui. Poate s-o spună sau s-o tacă. Poveştile au trecut graniţa la Siret şi au ajuns în România. Iar aici s-au întâlnit cu alte poveşti. Puse cap la cap au făcut o inimă mare. Iată câteva mesaje emoţionante ale refugiaţilor care le mulţumesc românilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3