Laura Giurcanu, în lacrimi la Survivor România. Cine a făcut-o pe vedetă să plângă

23:50

De Mărțișor, vechiul se reînnoieste, iar tradițiile, obiceiurile si datinile vechi de mii de ani sunt readuse in centrul atentiei. În mod tradițional, Mărțișorul se prinde în piept sau la mâna înainte de răsăritul soarelui, […] The post 1 Martie. Tradiţii şi obiceiuri de Mărţişor. Ce să nu faci în prima zi de primăvară appeared first on Cancan.