Moldova la ora 7

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei se reunește între 14 și 15 martie într-o sesiune extraordinară pentru a dezbate situația din Ucraina. Nici un membru rus al APCE nu va fi admis la această reuniune care va avea loc în regim hibrid. „Ce face Rusia în Ucraina este inacceptabil. În Ucraina nu are loc nici un genocid, nu există arme de distrugere în masă, nu sunt neonaziști”, declară într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere politicianul austriac Stefan Schennach, președinte al Subcomisiei pentru Conflicte înghețate din cadrul APCE. Unul dintre promotorii ideii de dialog cu Rusia, Schennach este de părere că acum prioritatea o reprezintă retragerea trupelor ruse din Ucraina. „Apoi trebuie să restabilim dialogul. Poate nu cu dl Putin, ci cu următoarea generație de lideri din Moscova”, spune în interviu Schennach.Europa Liberă: Domnul Schennach, în calitate de președinte al Subcomisiei pentru conflicte înghețate din APCE ați pledat mereu pentru dialog cu Rusia. Mai credeți acum în dialog, mai este posibil?Stefan Schennach: „Ce face Rusia în Ucraina este inacceptabil și este o violare a oricărui tratat internațional. La fel ca argumentele dlui Putin de a trimite forțele armate ruse într-o țară vecină pașnică. În Ucraina nu are loc nici un genocid, nu există arme de distrugere în masă, nu sunt neonaziști. În ultimii opt ani am încercat să readuc Rusia la masa discuțiilor din Consiliul Europei într-un mod serios și sustenabil. Am pledat pentru menținerea Rusiei în Consiliul Europei pentru a putea negocia cu ei, pentru a putea discuta și ajunge la un numitor comun. Când discuțiile încetează, vorbesc armele. Rusia a forțat însă Consiliul Europei să o suspende din organizație. Asta înseamnă că rămâne membru al organizației, dar fără a avea drepturi. ONU, G7, Consiliul Europei, UE, nimeni nu poate accepta că sunt uciși oameni în Ucraina și că o țară este invadată. Așa ceva nu este acceptabil. ” Europa Liberă: Există o condiție pentru reluarea dialogului?Stefan Schennach: „Înainte de toate trebuie să înceteze luptele. Trupele ruse trebuie să se întoarcă în Rusia. După aceea ne putem așeza la masa negocierilor. Trebuie să comunicăm. Trebuie să dialogăm. Poate nu cu dl Putin, ci cu următoarea generație de lideri din Moscova. Sunt suspendați din Comitetul de Miniștri - forul guvernamental) și din Adunarea Parlamentară (APCE)- forul legislativ. Aceasta este consecința acțiunilor conducerii de la Kremlin. Poate că nu toți parlamentarii sau membrii guvernului sunt responsabili pentru situația din Ucraina și am sentimentul că dl Putin a rămas foarte singur, nimeni din jurul lui nu poate discuta deschis cu el despre această situație. În ultimul an și jumătate dl Putin a creat această imagine despre Ucraina. Ce trebuie să remarcăm este că nu discutăm de o decizie spontană, este un proces care a avut loc în timp. Oricum, trebuie să restabilim comunicarea și să vedem cum este posibil acest lucru.” Europa Liberă: Mulți se întreabă de ce comunitatea internațională a așteptat atât de mult. Mor oameni in această parte a lumii din 2008 incoace: în Georgia, apoi în Ucraina, Luhansk și Donețk, și să nu uităm de anexarea fără război a Crimeii. Stefan Schennach: „Pentru că am crezut că atât Ucraina cât și Rusia vor respecta acordul de la Minsk. Acest acord era o bună bază pentru găsirea unei soluții. Poate că UE și SUA ar fi trebuit să insiste mai mult pe lângă cele două părți să respecte acordul.”Europa Liberă: Și dacă dl Putin nu va accepta încetarea focului? Dacă va continua și, mai mult decât atât, va avea pretenții teritoriale și de la alte foste republici sovietice?Stefan Schennach: „Comunitatea internațională nu va accepta așa ceva. Să reținem faptul că vineri noaptea, în Consiliul de securitate al ONU, China s-a abținut. Este foarte important, pentru că asta arată că China nu îl susține pe Putin. Inițial am fost șocat că India și China nu condamnă Rusia pentru invazia din Ucraina, dar după votul din Consiliul de securitate este clar că China nu susține Kremlinul. Putin și regimul de la Moscova înțeleg cred acum că lumea nu va accepta ce se întâmplă în Ucraina iar seriozitatea sancțiunilor vorbește de la sine, sancțiuni care vor culmina cu excluderea Rusiei din sistemul SWIFT.”