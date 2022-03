Războiul ucide chiar și în România! O refugiată din Ucraina a pierdut sarcina la maternitatea din Galați din cauza stresului și a condițiilor dure înfruntate

08:30

Rusia este țara cu cel mai mare arsenal nuclear din lume. La începutul acestui an, țara condusă de Vladimir Putin, avea 4.477 de focoase nucleare. Câte arme sunt puse în desfășurare, din numărul total al […] The post Câte arme nucleare are Putin, de fapt. Cifrele care dau fiori Europei appeared first on Cancan.