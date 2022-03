Medvedev răsuflă ușurat! ITF anunță ce măsuri a luat împotriva Rusiei și Belarusului

21:00

Dinamo - Sepsi 1-3. Flavius Stoican, antrenorul alb-roșiilor, a analizat înfrângerea echipei sale.„Am început destul de rău jocul. În primele minute am făcut acea greșeală, am plecat de la 0-1, iar apoi am dominat cu situații, ocazii, am lovit bara de trei ori. Am intrat cu 1-1 la pauză. În a doua repriză am vrut să fac o modificare, să îl bag pe Cosmin Matei, dar chiar înainte de a intra în teren, a zis că încă îl ține și nu e 100%. Apoi, la fel cu Răuță. ...