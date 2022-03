Anna Lesko s-a dezlănțuit sexual! Ținta: “Baby Broker”! Cântăreața l-a fascinat pe milionarul aflat la vânătoare

11:50

Volodimir Zelenski este liderul care conduce Ucraina în aceste vremuri dificile. Puțini, însă, sunt cei care știu cu ce se ocupă soția lui dar și ce studii are. Volodimir Zelenski și soția sa s-au cunoscut […] The post Din ce face bani Olena Zelenska, soţia preşedintelui Volodimir Zelenski? Ce studii are „Prima Doamnă” a Ucrainei appeared first on Cancan.