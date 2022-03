Copii români nou-născuți din mame surogat ucrainene nu mai au provizii, în buncărul unde se ascund

10:50

Există multe lucruri care iti pot distrage atenția in timpul sofatului. O discutie la telefon cu o alta persoana, umiditatea carosabilului, ceata densa sau o lumina puternica, te pot pune in situatia neplacuta de a gresi sau de a nu putea reactiona la greselile altora. Si dintr-un moment in altul, ajungi sa ai daune auto provocate de o situatie pe care nu ai reusit s-o controlezi.