Condiții ca pe timpul dacilor! Unde își fac nevoile, de fapt, concurenții trimiși pe Insula Exilului, la Survivor România de la Pro TV

18:10

Cătălin Botezatu a ținut, de-a lungul timpului, prima pagină a tabloidelor, inclusiv pe fondul „rumorilor” din viața intimă. Extrem de dezinvolt, designerul și-a asumat atât petrecerile fără prejudecăți la care a participat, cât și relațiile […] The post Cătălin Botezatu: “Există o vânătoare după bărbați cu bani!” Designerul le dă “în primire” pe reprezentantele sexului frumos, la început de “luna femeii”! appeared first on Cancan.