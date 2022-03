Cristian Tudor Popescu: „România este în război cu Rusia, chiar dacă nu au pătruns aici trupe încă”

20:40

Cătălin Zmărăndescu are patru copii, din două căsnicii. Cu fiul său cel mare, luptătorul nu are o relaţie bună, cei doi nu îşi mai vorbesc de patru ani. Mihai a făcut dezvăluiri despre tatăl său […] The post Fiul lui Cătălin Zmărăndescu, noi dezvăluiri despre relaţia cu tatăl său. De ce nu îşi mai vorbesc cei doi de patru ani appeared first on Cancan.