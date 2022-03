Cu ce noutăți vine Adrian Mutu la Rapid + două semnale de alarmă

22:50

FCU Craiova s-a impus în derby-ul cu Rapid, scor 3-2. La finalul partidei, Nicolo Napoli, antrenorul oltenilor, a comentat evoluția echipei sale.„Sunt fericit pentru băieți, am făcut un meci foarte mare. Îi felicit. Asta e ceea ce vreau eu de la ei Am avut 3-4 ocazii de gol clare și nu am reușit să marcăm, dar am avut forță să revenim în meci. Am egalat, apoi am marcat golurile 2 și 3. ...