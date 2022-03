Aproximativ 15 mii de persoane au trecut prin vama Sighet, de la începutul războiului din Ucraina

21:10

Russians are destroying the Kyiv TV Tower.They are trying to cut us off from communications. pic.twitter.com/ppi264K5Jf— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 1, 2022 Evgheni Sakun, cameraman al postului de televiziune Kiev Live TV, a murit marţi în atacul cu bombă asupra turnului de radio şi televiziune din Kiev, a anunţat miercuri organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF), conform EFE, scrie Agerpres.