Data pe care a fost aprobat războiul împotriva Ucrainei. Anonymous a dezvăluit documentele

14:00

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între Maria și pretendentul ei a devenit virală. ”-Bună, Maria! Tot singurică?! -Bună! Da, tot singurică… -Te-am văzut la nunta Ioanei, când încercai […] The post BANCUL ZILEI | ”Bună, Maria! Tot singurică?!” appeared first on Cancan.